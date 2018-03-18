Volkswagen Arteon «оденут» в кузов универсала

Автохолдинг Volkswagen разрабатывает новый вариант известного фастбека Arteon.

Отметим, что мировая публика увидит спортивный универсал Arteon Shooting Brake в конце нынешнего года. Известно, что автомобиль будет оснащаться усовершенствованным V-образным 6-цилиндровым силовым агрегатом рабочим объемом 3,6 литра, который позаимствуют у кроссовера Atlas.

Хочется напомнить, что Volkswagen Arteon был представлен прошлой весной на автовыставке в Женеве. Фастбек лежит на одной архитектуре с VW Passat и может быть укомплектован аналогичными движками. В прошлом году европейские покупатели приобрели около 10.000 таких автомобилей.

Премиальная новинка больше по габаритам, чем модель Passat: 4862 х 1871 х 1427 мм, размер колесной базы — 2 841 мм, то есть длиннее на 13 см.

Североамериканский клиенты смогут купить Arteon летом текущего года. Оснащаться эта модель будет двухлитровым турбомотором, производительность которого 268 л.с. Сочетаться с ним будет автоматическая трансмиссия на 8 ступеней. Привод можно выбрать передний или фирменный полный 4Motion.