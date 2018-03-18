Volkswagen Arteon превратят в универсал 

Компания Volkswagen подтвердила старт работ по созданию универсал-версии своего экстравагантного фастбэка Arteon, который пока еще не добрался до России.
Новая модификация Артеон получит приставку Shooting Brake. Дебют автомобиля состоится до конца нынешнего года.
Новинку планируется оснастить модернизированным 1,6-литровым двигателем, мощность которого пока неизвестна.
Напомним, что официальный дебют нового фастбэка Volkswagen Arteon состоялся на автосалоне в Женеве в марте 2017 года. Новинка разработана на той же архитектуре, что и премиальный Passat. В Европе за прошедший год было продано более 10 тысяч таких автомобилей.