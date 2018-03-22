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Volkswagen Arteon прибывает в Нью-Йорк с новым пакетом R-Line
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Volkswagen Arteon прибывает в Нью-Йорк с новым пакетом R-Line 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Volkswagen Arteon получил спортивный пакет R-Line.
В настоящее время известно, что автомобиль будет доступен в комплектациях: SE, SEL и SEL Premium, включающих целый список важных опций. Однако это не мешает Volkswagen предложить еще одно дополнение — специальный пакет R-Line, предлагающий несколько доработок экстерьера: улучшенный передний бампер, воздухозаборники R-Line, уместные логотипы, черный глянцевый спойлер на крышке багажного отсека и 19-/20-дюймовые колесные диски. Внутри Arteon R-Line получает металлические акценты, спортивные педали и дверные пороги из нержавеющей стали, а также обязательные эмблемы R-Line и модернизированное рулевое косело с контрастной прострочкой. Volkswagen представит пакет R-Line на автосалоне в Нью-Йорке 2018 года, который откроется 28 марта. Прайс-лист нового Arteon будет объявлен в конце нынешнего года. Отмечается, все автомобили оснастят 2,0-литровым двигателем, обеспечивающим 268 лошадиных сил и 349 Нм крутящего момента, и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
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