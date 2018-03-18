Honda запускает продажи гибридного седана Accord

Североамериканский офис японской компании Honda официально анонсировал старт продаж гибридного седана Accord Hybrid, а также озвучил цены «зелёного» автомобиля. В салонах дилеров новинка появится 23 марта 2018 года, и будет предлагаться по минимальной цене от $25 100 (около 1 443 000 рублей), не включая налог за доставку в размере $890.

Гибридный седан Honda Accord Hybrid нового поколения поставляется со светодиодными фарами головного света и уникальными 17-дюймовыми литыми колёсными дисками уже в базовой версии. Кроме этого, в оснащение самого доступного седана входит 2-зонный климат-контроль, камера заднего вида, кнопочное зажигание и многие другие «прелести».

в более дорогих версиях новый гибридный седан Honda Accord Hybrid 2018 модельного года получает такие «фишки», как продвинутую информационно-развлекательную систему и акустическую систему, кожаную отделку интерьера, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, расширенный список систем безопасности и помощи водителю.

В движение гибридный седан Honda Accord Hybrid нового поколения приводится 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем и двумя электромоторами, в тандеме с которыми трудится бесступенчатая трансмиссия. Суммарная отдача — 212 лошадиных сил. В компании отмечают, что автомобиль имеет «очень низкий расход топлива».