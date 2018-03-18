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Honda запускает продажи гибридного седана Accord
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Honda запускает продажи гибридного седана Accord 

LiveCars.Ru 9 часов назад
Фото: LiveCars.Ru
Североамериканский офис японской компании Honda официально анонсировал старт продаж гибридного седана Accord Hybrid, а также озвучил цены «зелёного» автомобиля. В салонах дилеров новинка появится 23 марта 2018 года, и будет предлагаться по минимальной цене от $25 100 (около 1 443 000 рублей), не включая налог за доставку в размере $890.
Гибридный седан Honda Accord Hybrid нового поколения поставляется со светодиодными фарами головного света и уникальными 17-дюймовыми литыми колёсными дисками уже в базовой версии. Кроме этого, в оснащение самого доступного седана входит 2-зонный климат-контроль, камера заднего вида, кнопочное зажигание и многие другие «прелести».
в более дорогих версиях новый гибридный седан Honda Accord Hybrid 2018 модельного года получает такие «фишки», как продвинутую информационно-развлекательную систему и акустическую систему, кожаную отделку интерьера, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, расширенный список систем безопасности и помощи водителю.
В движение гибридный седан Honda Accord Hybrid нового поколения приводится 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем и двумя электромоторами, в тандеме с которыми трудится бесступенчатая трансмиссия. Суммарная отдача — 212 лошадиных сил. В компании отмечают, что автомобиль имеет «очень низкий расход топлива».
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