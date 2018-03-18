Раскрыты подробности о Toyota Camry в 70-м кузове для России

Компания Toyota рассекретила технические характеристики нового поколения своего седана Camry для России. Напомним, что новая Тойота Камри появится у отечественных дилеров уже в этом году. Производство автомобиля будет вестись на мощностях предприятия японской марки в Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день известно, что новая Камри построена на архитектуре GA-K или TNGA. Таким образом, версия в 70-м кузове окажется не модернизацией поколения V50, а станет совершенно новым автомобилем, что подразумевает абсолютно новые технические характеристики.

Новая Camry V70 будет предлагаться на российском рынке с тремя моторами, работающими на бензине. Речь идет о 2— и 2,5-литровых агрегатах с отдачей в 150 и 181 лошадиную силу соответственно, а также о 3,5-литровой установке на 249 «сил». Первые два движка будут сочетаться с 6-скоростной автоматической коробкой, известной владельцам Камри по ее предыдущему поколению, а последний, самый мощный в линейке мотор, получит в пару новейшую 8-скоростную трансмиссию.

Уже в базовой комплектации новое поколение Камри получит: полностью светодиодные фары головного света, а в «топовых» версиях задние фонари на LED-элементах. В качестве опций для автомобиля предложат систему кругового видеообзора, новую мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и многое другое.