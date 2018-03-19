Toyota приоткрыла некоторые подробности касательно технических характеристик новой Camry V70 для российского авторынка

Представители японского автобренда Toyota обнародовали некоторые подробности, касательно технического оснащения новейшей модификации — Camry V70.

В частности речь идет о новейшей платформе GA-K, несовместимой с предыдущими версиями Camry.

По силовой части к автоновинке предлагаются три версии бензиновых моторов: двухлитровый на 150 л.с., 2,5-литровый на 181 л.с. и 3,5-литровый на 249 л.с.

Два первых мотора идут в паре с автоматической коробкой на шесть ступеней от предыдущих моделей, а вот последний комплектуется совершенно новой трансмиссией на восемь ступеней.

Среди модных «плюшек» автоновинки можно назвать светодиодную оптику, систему панорамного обзора, новую мультимедиа систему с монитором на восемь дюймов.

Кроме этого даже в базовой модификации новая Camry оснащается системами помощи водителю и системами безопасности.