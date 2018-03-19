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Toyota приоткрыла некоторые подробности касательно технических характеристик новой Camry V70 для российского авторынка
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Toyota приоткрыла некоторые подробности касательно технических характеристик новой Camry V70 для российского авторынка 

Car.ru 19 марта 2018
Фото: Car.ru
Представители японского автобренда Toyota обнародовали некоторые подробности, касательно технического оснащения новейшей модификации — Camry V70.
В частности речь идет о новейшей платформе GA-K, несовместимой с предыдущими версиями Camry.
По силовой части к автоновинке предлагаются три версии бензиновых моторов: двухлитровый на 150 л.с., 2,5-литровый на 181 л.с. и 3,5-литровый на 249 л.с.
Два первых мотора идут в паре с автоматической коробкой на шесть ступеней от предыдущих моделей, а вот последний комплектуется совершенно новой трансмиссией на восемь ступеней.
Среди модных «плюшек» автоновинки можно назвать светодиодную оптику, систему панорамного обзора, новую мультимедиа систему с монитором на восемь дюймов.
Кроме этого даже в базовой модификации новая Camry оснащается системами помощи водителю и системами безопасности.
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