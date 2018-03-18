Слишком роскошный: Lincoln Sentinel

Поскольку у себя на родине нынешний Lincoln Continental продается в пять раз хуже Mercedes E-класса, высока вероятность, что стильный седан наследника не получит. Кто знает, как бы сложилась судьба знаменитой модели марки, если бы «Континенталь» претерпел серьезные изменения еще в середине 90-х и превратился в машину, о которой сегодня пойдет речь.

Топливный кризис 70-х годов нанес значительный экономический урон всем автопроизводителям, но сильнее всех от его последствий пострадали американские премиальные бренды. Lincoln и Cadillac чуть ли не полностью лишились собственных шасси и двигателей, став VIP-модификациями Ford и Chevrolet соответственно, а Chrysler был вынужден сильно урезать модельный ряд и начать искать друзей за рубежом. Однако все они верили, что лучшие времена обязательно наступят.

Верили в это и в компании Lincoln, выпуская знаменитый «Марк» на платформе Ford Thunderbird и Continental на базе переднеприводного Ford Taurus . Дизайнеры же тем временм уже прикидывали, как мог бы выглядеть настоящий «Континенталь» XXI века — самобытный, смелый, быстрый, красивый и мощный. И представили свое видение флагмана на Детройтском автосалоне 1995 года — Lincoln Sentinel («Страж»).

Огромный седан (длина — 5540 миллиметров) совмещал в себе ретро-футуристичный дизайн, который станет популярным несколько лет спустя, а также фамильные черты былых «Линкольнов». При этом он отдаленно напоминал концепт Renault Initiale, позднее превратившийся в Vel Satis. И все же обвинять американцев в плагиате в данном случае было бы неверным — обе машины разрабатывались примерно в одно и то же время.

Под массивным капотом Sentinel должен был располагаться двигатель V12, приводящий в движение задние колеса, а снаряженная масса автомобиля была меньше двух тонн. Какие-либо конкретные технические и динамические характеристики для машины не приводились и на то были причины. Весьма веские, к слову, причины.

Дело в том, что на самом деле Sentinel не был автомобилем в полном смысле этого слова — дизайнеры построили лишь ходовой макет, выполненный в металле и приводимый в движение простеньким промышленным электромоторчиком. В этот самый макет была установлена «ванна» салона, которая, увы, не имела ничего общего с тем минималистским убранством из кожи и дерева, которое демонстрировалось в пресс-релизах (на фото выше). По факту же интерьер представлял собой обрезанное по низу торпедо от Lincoln Mark VIII… ну и все.

Буквально сразу же после автосалона единственный Sentinel был передан в музей автомобилей Ford, Lincoln и Mercury в Хардивиле (штат Южная Каролина), где пробыл достаточно долго. В 2009 году музей продал «машину» в частные руки: сначала была предпринята попытка продать макет за 80 тысяч долларов (желающих не нашлось), несколько месяцев спустя он ушел за 48 500 долларов.

После Sentinel компания Lincoln создала еще один смелый концепт-кар — Lincoln Continental, но и он остался не у дел — не было денег на свою новую заднеприводную платформу, да и создание V12 стоило недешево. В итоге классическим седанам в Lincoln стали уделять меньше внимания, сосредоточившись на внедорожниках и кроссоверах, а достойный своего имени Continental появился лишь много лет спустя. Тенденция пренебрежения седанами сохраняется по сей день: пока Lincoln Continental, похоже, отправляется на покой, грядет возрождение внедорожника Aviator. /m