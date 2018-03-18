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На рынке малолитражек аналитики зафиксировали 55-процентный рост продаж
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На рынке малолитражек аналитики зафиксировали 55-процентный рост продаж 

«Автостат Инфо» 5 часов назад
В феврале этого года российские покупатели приобрели 593 автомобиля А-класса (компактные авто), о чем говорится в материалах исследования «Автостат Инфо». Объем продаж таких машин вырос на 55,2% в сравнении с результатом за февраль прошлого года (382 ед.).
В прошлом месяце в сегменте малолитражек лидировала модель Ravon R2, которая на протяжении уже нескольких месяцев удерживает за собой первое место по продажам среди машин А-класса. В феврале этого года россияне купили 351 автомобиль модели Ravon R2, что на 90,8% превысило продажи за прошлый год (184 ед.). В тот же месяц продажи малолитражки KIA Picanto выросли на 1,3% в годовом выражении и составили 155 ед. против 153 шт., реализованных в феврале 2017-го. Кроме того, в феврале покупатели приобрели 66 малолитражек Smart ForTwo — это на 230% больше прошлогоднего объема продаж (20 ед.), а также купили 21 автомобиль Smart ForFour (-4,5%, 22 ед. авто).
Сегмент А-класса прибавил в продажах за первые два месяца текущего года 58,1%, отмечают аналитики «Автостат Инфо». За январь-февраль 2018 года покупатели приобрели 1091 малолитражку, а годом ранее они купили 690 таких машин.
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