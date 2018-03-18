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Volkswagen Touareg 2019 на новом «тизере»
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Volkswagen Touareg 2019 на новом «тизере» 

Allroader.ru 4 часа назад
Фото: Allroader.ru
Флагманский внедорожник Volkswagen Touareg 2019 (новый кузов) продолжает свое путешествие в Пекин. Серийный экземпляр модели в легком камуфляже, сойдя со стапелей завода в Братиславе (Словакия), отправился сперва в Россию, проехал по Санкт-Петербургу и Москве, а затем пустился покорять бескрайние заснеженные степи и каменистые каньоны Казахстана. Все эти дорожные приключения Туарег 2019 были зафиксированы на пленку в стиле «роад муви».
До столицы Китая внедорожник доберется к 23 марта, когда и состоится его официальная презентация с полным «срывом покровов». Пока же производитель решил зацепить нас новым промо-фото нового Туарег. Модель прикрыта тканевой накидкой, из-под которой просвечивают зажженные головные фары со светодиодными ДХО и задние фонари. К слову, эти самые фары мы уже видели на одном из предыдущих промо-фото. Также кроссовер щеголяет мускулистыми бортами и раздутыми колесными арками.
В основе Фольксваген Туарег 2019 лежит самая совершенная платформа Volkswagen AG — MQB-Evo, на ее базе уже созданы все топовые внедорожники под принадлежащими Вольфсбургу брендами: Lamborghini Urus, Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga. Из особенностей данной платформы стоит отметить широкое использование высокопрочных сортов стали, алюминия и композитов, а также продвинутые технические возможности типа подруливания задними колесами.
https://youtu.be/tBg-mh43j1M
Салон Volvkswagen Touareg в новом кузове также уже не секрет — перед водителем раскинется полностью цифровая приборная панель, бесшовно стыкующаяся с большим дисплеем мультимедиа-навигационной системы.
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