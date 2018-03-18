Volkswagen Touareg 2019 на новом «тизере»

Флагманский внедорожник Volkswagen Touareg 2019 (новый кузов) продолжает свое путешествие в Пекин. Серийный экземпляр модели в легком камуфляже, сойдя со стапелей завода в Братиславе (Словакия), отправился сперва в Россию, проехал по Санкт-Петербургу и Москве, а затем пустился покорять бескрайние заснеженные степи и каменистые каньоны Казахстана. Все эти дорожные приключения Туарег 2019 были зафиксированы на пленку в стиле «роад муви».

До столицы Китая внедорожник доберется к 23 марта, когда и состоится его официальная презентация с полным «срывом покровов». Пока же производитель решил зацепить нас новым промо-фото нового Туарег. Модель прикрыта тканевой накидкой, из-под которой просвечивают зажженные головные фары со светодиодными ДХО и задние фонари. К слову, эти самые фары мы уже видели на одном из предыдущих промо-фото. Также кроссовер щеголяет мускулистыми бортами и раздутыми колесными арками.

https://youtu.be/tBg-mh43j1M

Салон Volvkswagen Touareg в новом кузове также уже не секрет — перед водителем раскинется полностью цифровая приборная панель, бесшовно стыкующаяся с большим дисплеем мультимедиа-навигационной системы.