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Honda Accord Hybrid начнут продавать в США по цене от $ 25 100
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Honda Accord Hybrid начнут продавать в США по цене от $ 25 100 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Honda объявила, что новый Accord Hybrid поступит в продажу в США 23 марта.
Модель нового поколения будет стоить от 25 100 долларов, а это на 4 505 долларов меньше прошлой генерации. Несмотря на значительное снижение цен, Accord Hybrid начального исполнения прекрасно оснащается. Тут вам светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, пуск мотора кнопкой. Плюс обширный список систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде из занимаемой полосы движения и распознавание дорожных знаков.
За $ 28 890 Accord Hybrid EX получает светодиодные противотуманные фары, люк в крыше и систему информирования о слепых зонах. Здесь также имеется подогрев передних сидений, 12-позиционная регулировка кресла водителя, аудиосистема с восемью динамиками и мудьтимедиа с 8-дюймовым дисплеем.
Accord Hybrid EX-L предложен будет минимум за $ 31 440. Он оснащён кожаными сиденьями, кожаным рулевым колесом и зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением. Другие дополнения — это аудиосистема с 10 динамиками и сабвуфером, к примеру. В данной комплектации за доплату можно обрести GPS-навигацию (1000 долларов она стоит).
Наконец, Accord Hybrid Touring обойдётся в $ 34 710. Его особенности — вентилируемые передние сиденья, обогреваемый задний диван и беспроводное зарядное устройство для смартфонов.
Все варианты идут с 2,0-литровым четырёхцилиндровым двигателем, бесступенчатой коробкой передач, литий-ионной батареей и двумя электромоторами. Это позволяет водителю гибридам рассчитывать на отдачу в 212 л.с. Японцы пообещали, что расход топлива приятно удивит.
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