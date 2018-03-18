Ещё
Alfa Romeo MiTo превратится в кроссовер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Alfa Romeo MiTo превратится в кроссовер 

Allroader.ru 3 часа назад
Фото: Allroader.ru
Хотя модель MiTo и является самой маленькой и доступной в современной линейке Alfa Romeo, итальянского «малыша» сложно назвать хоть сколько-нибудь популярным. Впрочем, MiTo уже давно не новичок — автомобиль продается с 2008 года — так что компания прямо сейчас должна решить, быть или не быть новому MiTo.
Судя по заявлению главы корпорации Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне, ответ и «да» и «нет» одновременно. Само имя Mito, скорее всего, останется, однако украшать оно будет уже совсем другой автомобиль. По-видимому, класса SUV. В настоящее время в линейке Alfa есть только один кроссовер — Stelvio, и этого явно недостаточно для того, чтобы автопроизводитель был заметен на гребне всемирной популяризации вседорожников.
Если быть точными, то Маркионне в отношении MiTo заявил: «Если в будущем и будет такая модель как MiTo, то уж точно не в нынешней форме. Рынок 2-дверных хэтчбеков B-сегмента стремительно сокращается. У таких автомобилей весьма ограниченная практичность, так что бы должны быть очень осторожны». Бесперспективность MiTo и Giulietta подчеркнул и шеф Alfa Romeo Рид Биглэнд, указав на то, что эти модели находятся «на совсем другом уровне, чем Giulia и Stelvio».
Таким образом, самым логичным шагом для пытающейся восстановить былую славу итальянской марки был бы выпуск нового поколения MiTo в виде компактного городского кроссовера, причем 5-дверного (вне зависимости от того, насколько комфортен будет второй ряд сидений).
Allroader.ru: последние новости
Volkswagen Touareg 2019 на новом «тизере» Новый Toyota RAV4 на первом официальном изображении Audi Q8 предстанет перед публикой в начале лета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу15
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля7
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?5
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты8
Каким будет новое поколение Lada 4x4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение