Alfa Romeo MiTo превратится в кроссовер

Хотя модель MiTo и является самой маленькой и доступной в современной линейке Alfa Romeo , итальянского «малыша» сложно назвать хоть сколько-нибудь популярным. Впрочем, MiTo уже давно не новичок — автомобиль продается с 2008 года — так что компания прямо сейчас должна решить, быть или не быть новому MiTo.

Судя по заявлению главы корпорации Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне, ответ и «да» и «нет» одновременно. Само имя Mito, скорее всего, останется, однако украшать оно будет уже совсем другой автомобиль. По-видимому, класса SUV. В настоящее время в линейке Alfa есть только один кроссовер — Stelvio, и этого явно недостаточно для того, чтобы автопроизводитель был заметен на гребне всемирной популяризации вседорожников.

Если быть точными, то Маркионне в отношении MiTo заявил: «Если в будущем и будет такая модель как MiTo, то уж точно не в нынешней форме. Рынок 2-дверных хэтчбеков B-сегмента стремительно сокращается. У таких автомобилей весьма ограниченная практичность, так что бы должны быть очень осторожны». Бесперспективность MiTo и Giulietta подчеркнул и шеф Alfa Romeo Рид Биглэнд, указав на то, что эти модели находятся «на совсем другом уровне, чем Giulia и Stelvio».

Таким образом, самым логичным шагом для пытающейся восстановить былую славу итальянской марки был бы выпуск нового поколения MiTo в виде компактного городского кроссовера, причем 5-дверного (вне зависимости от того, насколько комфортен будет второй ряд сидений).