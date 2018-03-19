«Малыша» Alfa Romeo MiTo превратят в кроссовер

Итальянская автомобильная компания Alfa Romeo планирует отказаться от непопулярной компактной модели MiTo. Об этом на днях заявил руководитель концерна FCA Серджио Маркионне. По словам итальянского специалиста, компания Alfa Romeo продолжит использовать название MiTo, но уже в совершенно другом автомобиле. Им должен оказаться кроссовер.

Новинка расширит модельный ряд «Альфы» в сегменте SUV до двух автомобилей, который сейчас представлен только одним «паркетником» — Stelvio.

Других подробностей относительно данного проекта пока нет. Ранее о бесперспективности 2-дверных хэтчбеков заявлял глава Alfa Romeo Рид Биглэнд, отмечая, что компания будет стремиться сделать упор на седаны и кроссоверы.