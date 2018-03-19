Ещё
«Малыша» Alfa Romeo MiTo превратят в кроссовер
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Малыша» Alfa Romeo MiTo превратят в кроссовер 

Daily-Motor 4 часа назад
Фото: Daily-Motor
Итальянская автомобильная компания Alfa Romeo планирует отказаться от непопулярной компактной модели MiTo. Об этом на днях заявил руководитель концерна FCA Серджио Маркионне. По словам итальянского специалиста, компания Alfa Romeo продолжит использовать название MiTo, но уже в совершенно другом автомобиле. Им должен оказаться кроссовер.
Новинка расширит модельный ряд «Альфы» в сегменте SUV до двух автомобилей, который сейчас представлен только одним «паркетником» — Stelvio.
Других подробностей относительно данного проекта пока нет. Ранее о бесперспективности 2-дверных хэтчбеков заявлял глава Alfa Romeo Рид Биглэнд, отмечая, что компания будет стремиться сделать упор на седаны и кроссоверы.
Daily-Motor: последние новости
В Китае представлен новый электромобиль Urano мощностью 700 л.с. Nissan рассказал о своем новом кроссовере Определены самые популярные автомобили с пробегом в Москве
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу16
Новый Suzuki Swift покорил Индию
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?6
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля7
Mitsubishi L200 обзавёлся спецверсией Blackline1
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение