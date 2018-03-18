Стартап XEV за три дня напечатал на 3D-принтере бюджетный электрокар

Фото: XEV Базирующийся в Италии стартап X Electrical Vehicle (XEV) смог за три дня напечатать на 3D-принтере электроавтомобиль. Компания готовится запустить серийное производство, сообщает CNBC.

Компания показала прототип двухместного электрокара LSEV в Шанхае. Несмотря на то, что XEV зарегистрирована в Италии, она является китайским предприятием, и первые поставки автомобилей, вероятно, начнутся в Китае. Это обусловлено интересом китайского бизнеса и потребителей к проекту.

Все детали LSEV, кроме сидений, стекол и зеркал, напечатаны на 3D-принтере. Это стало возможным благодаря партнерству XEV с компанией Polymaker — шанхайским производителем расходных материалов для 3D-принтеров. В компании отмечают, что обычный электрокар состоит из более чем 2000 деталей, а LSEV — всего из 50.

От конкурентов его будет отличать не только способ сборки, но и цена: LSEV можно будет купить за $7500 в Азии и Европе. Для сравнения, Tesla Model 3 со стандартным аккумулятором стоит $35 тыс. Автомобиль появится на рынке в апреле 2019 года, обещают в компании.

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В январе собственный электрокар представила китайская Byton. Стоимость базовой версии кроссовера составит $45 тыс. По задумке создателей, электрокар от Byton позволит владельцу не пользоваться гаджетами — в том числе смартфоном — во время поездки. Управлять автомобилем можно будет с помощью жестов и голосовых команд, выполнять которые будет голосовой помощник Alexa от Amazon.

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