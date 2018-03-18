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Названы лучшие и худшие модели Honda, Mazda и Mitsubishi
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Названы лучшие и худшие модели Honda, Mazda и Mitsubishi 

Daily-Motor 42 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Эксперты назвали лучшие и худшие модели четырех ведущих автомобильных марок: Honda, Mazda, Mitsubishi и Ford. В данном ТОП-е речь идет об автомобилях, которые рекомендуется и не рекомендуется приобретать на вторичном авторынке.
Напомним, что до этого был опубликован рейтинг с лучшими и худшими автомобилями брендов: Lada, Kia, Hyundai, Renault и Nissan.
Honda
Компания Honda имеет в своем арсенале не самую удачную разработку — внедорожник Pilot первого поколения. В случае этой модели ее владельцу в России придется серьезно переплачивать по транспортному налогу из-за мощности мотора чуть выше 249 лошадиных сил. Также эксперты не советуют покупать нишевый Crostour, который в дальнейшем продать будет непросто.
Среди моделей «Хонды», которые рекомендуют к приобретению — кроссовер CR-V, а также седан и хэтчбек Civic. Эти автомобили имеют хорошее оснащение, ликвидны, а также лидируют в своих сегментах по показателям надежности.
Mazda
В случае с Mazda не стоит покупать кроссоверы CX-7 и CX-9, которые японцам совсем не удались. Эти модели начальных поколений грешат частыми проблемами с моторами, а также имеют весьма посредственную «шумку» и дороги в кузовном ремонте. При этом к покупке рекомендуются линейки Mazda3 и Mazda6.
Mitsubishi
Mitsubishi имеет в своей линейке несколько действительно отличных моделей: это внедорожники Pajero, Pajero Sport, а также пикап L200. Также нельзя не упомянуть седан Lancer 9. Все эти автомобили хорошо зарекомендовали себя за годы их выпуска. А вот с компактным кроссовером ASX у «Митсу» случилась осечка. Этот дорогой и тесный «паркетник» обладает слабой шумоизоляцией.
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