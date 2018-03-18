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Дизайнеры представили первый изображения Nissan Altima
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Дизайнеры представили первый изображения Nissan Altima 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На автовыставку в Нью-Йорке японский производитель Nissan привезёт седан Altima свежей генерации, который также известен под названием Teana.
Однако свободные художники уже хотят продемонстрировать миру, какой будет машина, разработанная по мотивам прототипа Nissan Vmotion 2.0 Concept.
Рендер новой четырехдверки опубликовал портал Carscoops. Авторы визуализации отмечают, что создавая цифровой автомобиль, они опирались на шпионские фотоснимки и официальный скетч, представленный концерном всего несколько дней назад.
Рассматривая официальный скетч можно от, что автомобиль наградили массивной V-образной решеткой радиатора и рельефными линиями.метить
Предполагается, что новый автомобиль будет оснащаться широким списком инновационных технологий, в которые войдет система Nissan ProPilot. В салоне седана появится новейший мультимедийный комплекс и цифровая панель приборов.
В моторном отсеке новой машины, вероятно, будут располагаться усовершенствованные движки объёмом 2,5 и 3,5 литра. Кроме того, автомобиль может получить новый 4-цилиндровый силовой агрегат.
В качестве трансмиссии автомобиль может получить автоматическую коробку передач. А привод будет полным. Правда, эта информация пока официально не подтверждается.
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