Опубликован рендер нового седана Nissan Altima

В Сети появился первый рендер нового поколения седана Nissan Altima, презентация которого состоится в апреле 2018 года на автовыставке в Нью-Йорке. Визуализация выполнена дизайнерами издания Carcoops, поэтому носит неофициальный статус.

Ожидается, что новый «Ниссан Алтима» получит внешний облик, сильно пересекающийся с концепт-каром Vmotion 2.0 Concept, а его колесная база станет длиннее.

Новинку планируется оснастить рядом современных электронных систем безопасности и помощников, включающих адаптивный круиз-контроль и технологию ProPilot.

В салоне новой Altima появится полностью цифровая приборная панель, а на центральной консоли будет установлена новая мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

В моторную линейку этой модели должны войти 2,5 и 3,5-литровые двигатели, мощность которых пока держится в секрете.