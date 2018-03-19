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Опубликован рендер нового седана Nissan Altima
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Опубликован рендер нового седана Nissan Altima 

Daily-Motor 4 часа назад
Фото: Daily-Motor
В Сети появился первый рендер нового поколения седана Nissan Altima, презентация которого состоится в апреле 2018 года на автовыставке в Нью-Йорке. Визуализация выполнена дизайнерами издания Carcoops, поэтому носит неофициальный статус.
Ожидается, что новый «Ниссан Алтима» получит внешний облик, сильно пересекающийся с концепт-каром Vmotion 2.0 Concept, а его колесная база станет длиннее.
Новинку планируется оснастить рядом современных электронных систем безопасности и помощников, включающих адаптивный круиз-контроль и технологию ProPilot.
В салоне новой Altima появится полностью цифровая приборная панель, а на центральной консоли будет установлена новая мультимедийная система с сенсорным дисплеем.
В моторную линейку этой модели должны войти 2,5 и 3,5-литровые двигатели, мощность которых пока держится в секрете.
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