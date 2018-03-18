Ещё
На рынок выходит гибридный седан Honda Accord
Далее:
Читайте также:
Ещё

На рынок выходит гибридный седан Honda Accord 

Car.ru 20 минут назад
Фото: Car.ru
Североамериканское подразделение концерна Honda анонсировало начало продаж гибридной четырехдверки Accord Hybrid, и опубликовало цену новинки.
В дилерские центры новый автомобиль приедет уже 23 марта, и будет стоить от 25 100 долларов (1,4 млн рублей).
Уже в базе новый Honda Accord Hybrid наградили «катками» на 17 дюймов и светодиодными фарами головного света. Плюс к этому, автомобиль получит камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль, систему кнопочного зажигания и другие «прелести».
В подкапотном пространстве гибридного седана нового поколения будет стоять установка, которая включает в себя двухлитровый 4-цилиндровым движок и два электромотора. Суммарная мощность гибридного привода 212 лошадиных сил.
Сочетается с силовой установкой бесступенчатая трансмиссия. Как отмечают представители концерна, модель получит довольно низкий расход топлива.
Car.ru: последние новости
Представлен рендер современной «Победы» VW готовит новый внедорожник — ступенькой ниже, чем Tiguan В Пекине представят обновленный китайско-японский кроссовер Soueast DX7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу15
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля7
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?5
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты8
Каким будет новое поколение Lada 4x4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение