На рынок выходит гибридный седан Honda Accord

Североамериканское подразделение концерна Honda анонсировало начало продаж гибридной четырехдверки Accord Hybrid, и опубликовало цену новинки.

В дилерские центры новый автомобиль приедет уже 23 марта, и будет стоить от 25 100 долларов (1,4 млн рублей).

Уже в базе новый Honda Accord Hybrid наградили «катками» на 17 дюймов и светодиодными фарами головного света. Плюс к этому, автомобиль получит камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль, систему кнопочного зажигания и другие «прелести».

В подкапотном пространстве гибридного седана нового поколения будет стоять установка, которая включает в себя двухлитровый 4-цилиндровым движок и два электромотора. Суммарная мощность гибридного привода 212 лошадиных сил.

Сочетается с силовой установкой бесступенчатая трансмиссия. Как отмечают представители концерна, модель получит довольно низкий расход топлива.