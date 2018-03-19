В Китае представлен новый электромобиль Urano мощностью 700 л.с.

Китайская автомобильная компания LvChi представила на специальном мероприятии в «Поднебесной» свой первый электромобиль — роскошный фастбэк Urano. Для этой модели и других запланированных уже строится завод, который займется его сборкой.

Новый Urano оснащен двумя электрическими двигателями, суммарно выдающими 707 лошадиных сил мощности. Максимальный крутящий момент силовой установки электрокара равен 900 Нм. Все это позволяет электромобилю разгоняться с места до первой «сотни» всего за 3,5-секунды. При этом запас хода этой модели составляет более 600 километров.

В планы молодого китайского автопроизводителя LvChi входит выпуск еще семи новых электрических моделей, которые появятся до 2021 года. Их сборка будет осуществляться на предприятии в Чанчуне.