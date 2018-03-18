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BMW показал обновленный умопомрачительный X4
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BMW показал обновленный умопомрачительный X4 

Car.ru 17 часов назад
Фото: Car.ru
Компания BMW показала обновленный X4.
В сети появился ролик с наглядными комментариями по поводу нововведений. В частности, можно обратить внимание несколько перемен во внешнем виде BMW X4 G02.
В первую очередь стоит выделить дизайн задних фар. Они по своему внешнему виду напоминают огни у Mercedes GLC vibe.
Изменилось расположение номерного знака. На предыдущей модификации автомобиля он был помещен на заднюю дверь. Теперь же номер крепится на бампере.
Также обращает на себя внимание обновление передних фар, включая и противотуманные огни. Сюда же можно добавить растянутую колесную базу и видоизмененные выпуклые наконечники.
Если же говорить о начинке салона, то появились видоизмененная мультимедийная система, и беспроводное зарядное устройство. Панорамный люк был удлинен до задних пассажирских сидений. Это даст возможность усилить поступление света в салон и придать салону больше воздушного ощущения.
Следующая модификация BMW X4 с индексом M выйдет в свет в 2019 году после X3 M. В то же время в США X4 планирует появиться уже в июле этого года. В зависимости от комплектации цена на автомобиль будет колебаться в диапазоне 50-60 тысяч долларов.
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