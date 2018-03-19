Названы самые перепродаваемые автомобили Москвы в феврале

Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги по объему рынка легковых автомобилей на вторичном рынке Москвы за февраль. Объем сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 19,8 тыс. автомобилей.

Самым популярным автомобилем с пробегом в Москве второй месяц подряд является Hyundai Solaris, который был реализован тиражом 606 экземпляров, что на 2% меньше, чем в феврале 2017 года. Всего на 1 единицу отстал Ford Focus , продажи которого снизились на 30%. В тройке лидеров также оказался Skoda Octavia — 508 единиц (+14%).