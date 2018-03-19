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Названы самые перепродаваемые автомобили Москвы в феврале
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Названы самые перепродаваемые автомобили Москвы в феврале 

Quto.ru 4 часа назад
Фото: Quto.ru
Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги по объему рынка легковых автомобилей на вторичном рынке Москвы за февраль. Объем сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 19,8 тыс. автомобилей.
Самым популярным автомобилем с пробегом в Москве второй месяц подряд является Hyundai Solaris, который был реализован тиражом 606 экземпляров, что на 2% меньше, чем в феврале 2017 года. Всего на 1 единицу отстал Ford Focus, продажи которого снизились на 30%. В тройке лидеров также оказался Skoda Octavia — 508 единиц (+14%).
В пятерку популярнейших также вошли Kia Rio (431 шт. ; +9%) и Totota Camry (351 шт. ; +5%). Кроме них, в десятке самых продаваемых автомобилей с пробегом в Москве в феврале нынешнего года также оказались: Opel Astra (288 шт. ; −31%), Volkswagen Polo (277 шт. ; −10%), Mercedes-Benz E-Klasse (273 шт. ; −7%), BMW 5-Series (242 шт. ; −19%) и Volkswagen Passat (223 шт. ; −31%).
Эксперты предсказывают борьбу за звание самого перепродаваемого автомобиля в Москве между Hyundai Solaris и Ford Focus. Читайте статью на QutoЧитайте также:Toyota раскрыла характеристики новой Camry для РоссииРоссийская линейка BMW X2 пополнилась двумя версиямиVolkswagen будет собирать в России новый «народный кроссовер»
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