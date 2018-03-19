Составлен февральский ТОП-10 популярных авто на вторичном рынке Москвы

В феврале на вторичном авторынке Москвы наблюдается отрицательная динамика продаж в 13% до 19 800 единиц. Автоэксперты представили ТОП-10 самых популярных авто с пробегом в столице в прошлом месяце.

Возглавил рейтинг февраля снова Hyundai Solaris. Несмотря на отрицательную динамику в 2%, на вторичном рынке удалось реализовать 606 единиц. С разницей всего в одно авто второе место досталось кроссоверу Ford Focus , продажи которого упали на 30% до 605 шт.

Благодаря приросту в 14% до 508 единиц бронза досталась Skoda Octavia . Следом в ТОП-10 моделей вторичного рынка Москвы идет KIA Rio, спрос на которую вырос на 9% до 431 авто, а за ней с приростом в 5% до 351 авто идет Toyota Camry.

Шестое место досталось Opel Astra. Несмотря на спад в 31%, в феврале было продано 288 единицы. Далее идут Volkswagen Polo (-10%; 277 авто с пробегом), Mercedes-Benz E-Klasse (-7%; 273 шт.) и BMW 5-Series (-19%; 242 авто). ТОП-10 самых популярных авто с пробегом в Москве замыкает Volkswagen Passat с падением продаж в 31% до 223 авто.

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