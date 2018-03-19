Жительница Сызрани продает дедушкин автомобиль «Победа» за 150 тысяч рублей

В Сызрани местная жительница выставила на продажу автомобиль ГАЗ М-20 . Год выпуска Елена не могла указать точно, но написала, что машину собрали до 1960 года. За «Победу» женщина просит 150 тысяч рублей.

ГАЗ М-20 «Победа» выпускал Горьковский автозавод с 1946 по 1958 годы. За 12 лет с конвейера выпустили 241497 машин.

— Машину собрал мой дедушка. Он взял за основу только кузов «Победы». Двигатель достался от «Волги». Сиденья и всё остальное покупал через знакомых, — пояснила Елена.

По словам продавца, пробег у машины за почти 60 лет небольшой — всего 10 тысяч км. «Победа» на ходу и пригодна для восстановления.