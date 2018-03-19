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Жительница Сызрани продает дедушкин автомобиль «Победа» за 150 тысяч рублей
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Жительница Сызрани продает дедушкин автомобиль «Победа» за 150 тысяч рублей 

63.ru 56 минут назад
Фото: 63.ru
В Сызрани местная жительница выставила на продажу автомобиль ГАЗ М-20. Год выпуска Елена не могла указать точно, но написала, что машину собрали до 1960 года. За «Победу» женщина просит 150 тысяч рублей.
ГАЗ М-20 «Победа» выпускал Горьковский автозавод с 1946 по 1958 годы. За 12 лет с конвейера выпустили 241497 машин.
— Машину собрал мой дедушка. Он взял за основу только кузов «Победы». Двигатель достался от «Волги». Сиденья и всё остальное покупал через знакомых, — пояснила Елена.
По словам продавца, пробег у машины за почти 60 лет небольшой — всего 10 тысяч км. «Победа» на ходу и пригодна для восстановления.
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