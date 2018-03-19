Машина с плохим характером: самые скандальные отзывы автомобилей 

Различные дефекты неминуемы в процессе производства той или иной техники: одна ошибка в чертеже, и вся партия превращается в брак. Другое дело, что иногда такие проблемы выявляются уже после того, как товар дошел до конечного потребителя. О самых страшных дефектах автомобилей, — читайте в материале портала Москва 24.
Крепче за баранку держись, шофер! В середине марта компания Ford заявила о том, что отзывает около 1,4 миллиона автомобилей Ford Fusion и Lincoln MKZ из-за плохо закрепленного руля.
По словам представителей компании, это связано с тем, что неисправность может возникнуть из-за плохо закрепленного болта, который может расшататься в любой момент. Все необходимые модификации для избежания таких проблем в будущем произведут бесплатно.
На данный момент с этой неисправностью столкнулись четыре человека — все они живы, однако один из них получил тяжелые травмы.
Газ в пол В 2009 году концерн Toyota отозвал почти четыре миллиона автомобилей из-за проблем с ковриком с водительской стороны.
Казалось бы, зачем отзывать столько машин, если дело всего лишь в коврике? Беда в том, что он был выполнен таким образом, что педаль газа могла просто зацепиться за его край и остаться в зажатом положении.
И ладно, если бы это касалось автомобилей с механической коробкой передач, где в такой ситуации можно просто выжать сцепление: речь шла как раз о машинах с автоматической коробкой. Чтобы обезопасить пассажиров, компания выпустила специальную инструкцию, где подробно рассказала о том, что нужно делать, если газ зацепился за коврик.
С 2004 по 2009 годы компания получила больше 100 жалоб: в 13 случаях неисправность привела к авариям, где погибли пять человек и еще семь получили травмы.
Пристегнитесь! В 1972 году компания Ford отозвала более четырех миллионов автомобилей из-за проблем с ремнем безопасности.
Казалось бы, довольно простое устройство, которое сложно изготовить с ощутимым дефектом. Но оказалось, что нет ничего невозможного: в случае аварии ремень мог отсоединиться от пряжки.
Совсем недавно история с ремнями повторилась: в 2017 году компания отозвала более 13 тысяч грузовых Ford Transit из-за проблем с пассажирскими ремнями безопасности.
Я отключаюсь В 2014 году компания General Motors отозвала почти шесть миллионов автомобилей из-за проблем с системой зажигания.
Как выяснилось, заводской дефект некоторых моделей мог привести к тому, что двигатель попросту отключался во время движения, и автомобиль, оставшийся на ходу, становился неуправляемым.
В том же году компания Honda отозвала 14 миллионов автомобилей из-за неисправностей, связанных с подушками безопасности: использованные ею подушки марки Takata могли взрываться. Находившиеся в этот момент в салоне автомобиля люди могли получить серьезные травмы или даже погибнуть.
Несмотря на то, что отзыв все-таки состоялся, компанию оштрафовали на 70 миллионов долларов из-за его несвоевременности: на тот момент подушки выпускались уже около 17 лет и устанавливались не только в автомобили марки Honda, но и в ряд других немецких и американских машин.
Гори ясно! В 2005 году компании Ford пришлось отозвать более 4,5 миллиона машин из-за дефекта системы круиз-контроля. А в 2009-м история повторилась, и концерн отозвал еще 4,5 миллиона автомобилей.
Из-за дефекта в системе, призванной сделать путешествие на длинные дистанции более комфортным, с высокой вероятностью могло произойти короткое замыкание, которое впоследствии приводило к возгоранию, и машина прямо на ходу превращалась в факел.
Владельцы суперкаров тоже плачут Впрочем, проблемы с нездоровой пироманией наблюдаются не только у гражданских машин марки Ford. Этим страдают и гораздо более дорогие экземпляры других компаний.
Часто с такими проблемами сталкиваются инженеры итальянской Ferrari: уже после того, как их очередное творение отправляется в серийное производство, оказывается, что горячие красные спорткары иногда перегреваются настолько, что превращаются в маленький филиал ада на земле.
В 2015 году компания была вынуждена отозвать все 499 выпущенных гибридных суперкара LaFerrari (что такое гибридный суперкар, можно прочитать здесь) из-за проблем с топливной системой: во время заезда машина могла загореться. Чтобы избежать подобных ситуаций, топливные баки покрыли специальным составом, который не проводит электричество.
Видео: YouTube/bugatticn
Похожая история случилась и в 2010 году, когда компания была вынуждена отозвать все произведенные 458 Italia. В тот раз проблема крылась в клее, который использовался при сборке колесных арок: из-за перегрева выхлопной системы он также мог загореться, а за ним в пожарище превращался и весь автомобиль. К тому моменту уже сгорело несколько машин, но их владельцы получили новые бесплатно.
Впрочем, если возгорание машин, созданных для того, чтобы нарезать круги по трекам на скоростях, уходящих за 300 км/ч, еще и выглядит в общем-то обоснованно (с подобными проблемами сталкивались в том числе Porsche, Audi, Bentley и Fisker), то попадание в этот список автомобилей люксовой марки Rolls Royce выглядит весьма неожиданно.
В 2011 году были отозваны более 500 моделей Ghost из-за проблем с электронной платой, ставшей идеальной иллюстрацией к выражению «сапожник без сапог». Ирония заключалась в том, что машина могла вспыхнуть из-за перегрева платы, отвечавшей за охлаждение турбированного мотора.
Спустя пару лет история повторилась с экземплярами марки Phantom, в которые забыли установить устройства, предохраняющие от переполнения топливом и защищающие от воздействия статического электричества.