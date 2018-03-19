Машина с плохим характером: самые скандальные отзывы автомобилей

Различные дефекты неминуемы в процессе производства той или иной техники: одна ошибка в чертеже, и вся партия превращается в брак. Другое дело, что иногда такие проблемы выявляются уже после того, как товар дошел до конечного потребителя. О самых страшных дефектах автомобилей, — читайте в материале портала Москва 24.

По словам представителей компании, это связано с тем, что неисправность может возникнуть из-за плохо закрепленного болта, который может расшататься в любой момент. Все необходимые модификации для избежания таких проблем в будущем произведут бесплатно.

На данный момент с этой неисправностью столкнулись четыре человека — все они живы, однако один из них получил тяжелые травмы.

Газ в пол В 2009 году концерн Toyota отозвал почти четыре миллиона автомобилей из-за проблем с ковриком с водительской стороны.

Казалось бы, зачем отзывать столько машин, если дело всего лишь в коврике? Беда в том, что он был выполнен таким образом, что педаль газа могла просто зацепиться за его край и остаться в зажатом положении.

И ладно, если бы это касалось автомобилей с механической коробкой передач, где в такой ситуации можно просто выжать сцепление: речь шла как раз о машинах с автоматической коробкой. Чтобы обезопасить пассажиров, компания выпустила специальную инструкцию, где подробно рассказала о том, что нужно делать, если газ зацепился за коврик.

С 2004 по 2009 годы компания получила больше 100 жалоб: в 13 случаях неисправность привела к авариям, где погибли пять человек и еще семь получили травмы.

Пристегнитесь! В 1972 году компания Ford отозвала более четырех миллионов автомобилей из-за проблем с ремнем безопасности.

Казалось бы, довольно простое устройство, которое сложно изготовить с ощутимым дефектом. Но оказалось, что нет ничего невозможного: в случае аварии ремень мог отсоединиться от пряжки.

Совсем недавно история с ремнями повторилась: в 2017 году компания отозвала более 13 тысяч грузовых Ford Transit из-за проблем с пассажирскими ремнями безопасности.

Я отключаюсь В 2014 году компания General Motors отозвала почти шесть миллионов автомобилей из-за проблем с системой зажигания.

Как выяснилось, заводской дефект некоторых моделей мог привести к тому, что двигатель попросту отключался во время движения, и автомобиль, оставшийся на ходу, становился неуправляемым.

В том же году компания Honda отозвала 14 миллионов автомобилей из-за неисправностей, связанных с подушками безопасности: использованные ею подушки марки Takata могли взрываться. Находившиеся в этот момент в салоне автомобиля люди могли получить серьезные травмы или даже погибнуть.

Несмотря на то, что отзыв все-таки состоялся, компанию оштрафовали на 70 миллионов долларов из-за его несвоевременности: на тот момент подушки выпускались уже около 17 лет и устанавливались не только в автомобили марки Honda, но и в ряд других немецких и американских машин.

Гори ясно! В 2005 году компании Ford пришлось отозвать более 4,5 миллиона машин из-за дефекта системы круиз-контроля. А в 2009-м история повторилась, и концерн отозвал еще 4,5 миллиона автомобилей.

Из-за дефекта в системе, призванной сделать путешествие на длинные дистанции более комфортным, с высокой вероятностью могло произойти короткое замыкание, которое впоследствии приводило к возгоранию, и машина прямо на ходу превращалась в факел.

Владельцы суперкаров тоже плачут Впрочем, проблемы с нездоровой пироманией наблюдаются не только у гражданских машин марки Ford. Этим страдают и гораздо более дорогие экземпляры других компаний.

Часто с такими проблемами сталкиваются инженеры итальянской Ferrari : уже после того, как их очередное творение отправляется в серийное производство, оказывается, что горячие красные спорткары иногда перегреваются настолько, что превращаются в маленький филиал ада на земле.

В 2015 году компания была вынуждена отозвать все 499 выпущенных гибридных суперкара LaFerrari (что такое гибридный суперкар, можно прочитать здесь) из-за проблем с топливной системой: во время заезда машина могла загореться. Чтобы избежать подобных ситуаций, топливные баки покрыли специальным составом, который не проводит электричество.

Видео: YouTube/bugatticn

Похожая история случилась и в 2010 году, когда компания была вынуждена отозвать все произведенные 458 Italia. В тот раз проблема крылась в клее, который использовался при сборке колесных арок: из-за перегрева выхлопной системы он также мог загореться, а за ним в пожарище превращался и весь автомобиль. К тому моменту уже сгорело несколько машин, но их владельцы получили новые бесплатно.

Audi, Впрочем, если возгорание машин, созданных для того, чтобы нарезать круги по трекам на скоростях, уходящих за 300 км/ч, еще и выглядит в общем-то обоснованно (с подобными проблемами сталкивались в том числе Porsche Bentley и Fisker), то попадание в этот список автомобилей люксовой марки Rolls Royce выглядит весьма неожиданно.

В 2011 году были отозваны более 500 моделей Ghost из-за проблем с электронной платой, ставшей идеальной иллюстрацией к выражению «сапожник без сапог». Ирония заключалась в том, что машина могла вспыхнуть из-за перегрева платы, отвечавшей за охлаждение турбированного мотора.

Спустя пару лет история повторилась с экземплярами марки Phantom, в которые забыли установить устройства, предохраняющие от переполнения топливом и защищающие от воздействия статического электричества.