BMW приостанавливает выпуск бензиновых седанов 7-Series

Евросоюзе вступает в силу новый стандарт измерений вредных выбросов двигателей и расхода топлива. Предыдущий позволял производителям использовать массу ухищрений, в результате чего в официальной характеристике появлялись абсолютно фантастические цифры. Новая система создана, чтобы максимально приблизить полученные при испытаниях параметры к тем, которые будет видеть владелец при реальной эксплуатации.

Всем автоконцернам придется модернизировать свои двигатели, чтобы они отвечали новым правилам игры. Концерн BMW объявил, что на целый год приостанавливает выпуск бензиновых «семерок». В частности, в комплексную систему очистки выхлопных газов интегрируют фильтр твердых частиц. В прошлом году на бензиновые версии флагмана в Европе пришлось менее 30% продаж, так что вряд ли статистика баварцев сильно пострадает. Основным спросом пользуются дизельные седаны, с которыми, судя по всему, проблем нет. Это забавно, учитывая масштабы дизельного скандала последних лет.

Напомним, что недавно появились слухи о скором отказе хBMW от двигателя V12ъ (http://carclub.ru/news/world/bmw_s_v12_konets_blizok.html). Он якобы не может соответствовать требованиям экологов и потому отправится в отставку. Официально никаких комментариев от производителя по этому вопросу не поступало.