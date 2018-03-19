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BMW проиграл в дуэли с мотоциклом Ducati’s Panigale
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BMW проиграл в дуэли с мотоциклом Ducati’s Panigale 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
В Сети появился интереснейший видеоролик дуэли авто с мото.
На старт гонок вышли BMW M760Li и флагманский британский мотоцикл Ducati's Panigale V4 S.
На первом отрезке дистанции «немцу» удалось на короткое время выйти вперед. Однако затем байк отыграл расстояние и вышел в лидеры до конца заезда.
Конечно, можно говорить о том, что двигатель на BMW может быть установлен любой мощности. Но все различия между моторами машины сглаживает вес двух транспортных единиц. Если BMW M760Li весит при своей начинке почти две с половиной тонны, то масса соперника с необходимой для него заправкой чуть не доходит до 200 килограмм. Как говорится, разница налицо.
В результате BMW уступил сопернику чуть больше одной секунды.
Интересно, что на предыдущем гоночном тесте представитель немецкого автопрома с лихвой переиграл Skoda Superb 280. Теперь же конструкторам, представляющим BMW, есть о чем задуматься.
Если же говорить о британском байке, выпускается он в разных модификациях в зависимости от объема мотора. При этом каждый из них имеет экологическую составляющую.
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