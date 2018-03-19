BMW проиграл в дуэли с мотоциклом Ducati’s Panigale

В Сети появился интереснейший видеоролик дуэли авто с мото.

На старт гонок вышли BMW M760Li и флагманский британский мотоцикл Ducati's Panigale V4 S.

На первом отрезке дистанции «немцу» удалось на короткое время выйти вперед. Однако затем байк отыграл расстояние и вышел в лидеры до конца заезда.

Конечно, можно говорить о том, что двигатель на BMW может быть установлен любой мощности. Но все различия между моторами машины сглаживает вес двух транспортных единиц. Если BMW M760Li весит при своей начинке почти две с половиной тонны, то масса соперника с необходимой для него заправкой чуть не доходит до 200 килограмм. Как говорится, разница налицо.

В результате BMW уступил сопернику чуть больше одной секунды.

Интересно, что на предыдущем гоночном тесте представитель немецкого автопрома с лихвой переиграл Skoda Superb 280. Теперь же конструкторам, представляющим BMW, есть о чем задуматься.

Если же говорить о британском байке, выпускается он в разных модификациях в зависимости от объема мотора. При этом каждый из них имеет экологическую составляющую.