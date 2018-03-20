Ещё
Новую и старую BMW M550d сравнили в разгоне до 250 км/ч
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новую и старую BMW M550d сравнили в разгоне до 250 км/ч 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
В интернете появилось видео, в котором сравнивается динамика «заряженного» седана BMW M550d текущего поколения с его предшественником. Ролик размещен на канале AutoTopNL на YouTube.
Новая BMW M550i против старой BMW M5: кто же круче?
Во время сравнительного теста автомобилей, новая модификация «горячего» седана смогла разогнаться до 260 километров в час, тогда как BMW M550d прошлого поколения набрала лишь 251 километр в час.
Седан BMW M550d текущего поколения оснащается трехлитровым турбодизелем с четырьмя турбинами. Отдача агрегата составляет 400 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. По официальным данным, седан с таким двигателем разгоняется с места до ста километров в час за 4,4 секунды. Модель прошлого поколения комплектовалась двигателем с тремя нагнетателями. Мощность мотора равнялась 381 силе.
А вы уже читаете
«Мотор» в Телеграме?
Motor.ru: последние новости
Внешность нового Subaru Forester перестала быть секретом Volkswagen показал детали салона и кузова нового «Туарега» Bentley встроила в Bentayga сканер отпечатков пальцев
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская Camry изменилась до неузнаваемости
Названа рублевая цена «AMG-Гелика»1
Нарушителей ПДД не пустят за руль108
В России подорожал Kia Rio
Мост в Крым откроют к лету1
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение