Кроссовер Aston Martin будет называться Varekai 

Британская компания Aston Martin зарегистрировала в бюро интеллектуальной собственности новый товарный знак Varekai. Ожидается, что под таким названием на мировой рынок выйдет первый в истории внедорожник бренда, построенный по мотивам концепта DBX.
Согласно данным ресурса Autocar, в заявке на регистрацию товарного знака Aston Martin Varekai указана область применения — «пассажирские и гоночные автомобили, а также их составные части». Отметим, что дословно название Varekai можно перевести как «где угодно» или «где бы то ни было».
Хотя издание и отмечает, что под именем Aston Martin Varekai на рынке появится внедорожник, в сети есть и другие предположения. Так, не исключено, что под названием Varekai на рынке может появиться электромобиль возрожденной марки Aston Martin Lagonda, созданный по мотивам недавно представленного концепта Lagonda Vision Concept.
официальные представители британского бренда Aston Martin пока никак не комментируют возможное использование название Varekai. Отметим, что новый товарный знак гармонично вписывается в линейку марки, где уже имеются машины Vantage, Vanquish и Valkyrie.