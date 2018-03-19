Кроссовер Aston Martin будет называться Varekai

Британская компания Aston Martin зарегистрировала в бюро интеллектуальной собственности новый товарный знак Varekai. Ожидается, что под таким названием на мировой рынок выйдет первый в истории внедорожник бренда, построенный по мотивам концепта DBX.

Согласно данным ресурса Autocar, в заявке на регистрацию товарного знака Aston Martin Varekai указана область применения — «пассажирские и гоночные автомобили, а также их составные части». Отметим, что дословно название Varekai можно перевести как «где угодно» или «где бы то ни было».

Хотя издание и отмечает, что под именем Aston Martin Varekai на рынке появится внедорожник, в сети есть и другие предположения. Так, не исключено, что под названием Varekai на рынке может появиться электромобиль возрожденной марки Aston Martin Lagonda , созданный по мотивам недавно представленного концепта Lagonda Vision Concept.

официальные представители британского бренда Aston Martin пока никак не комментируют возможное использование название Varekai. Отметим, что новый товарный знак гармонично вписывается в линейку марки, где уже имеются машины Vantage, Vanquish и Valkyrie.