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Kia Sportage наградили искусственным интеллектом
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«Бюджетный» Kia Sportage наградили системой искусственного интеллекта 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Kia ведет подготовку в премьере «бюджетного» кросса Sportage, предназначенного для рынка Поднебесной.
Отметим, что новый Kia Sportage оснастили новейшим информационно-развлекательным комплексом, управлять которым можно с помощью голоса и укомплектованного функцией искусственного интеллекта на платформе DuerOs от интернет-компания Baidu. С помощью, которого можно будет управлять мультимедийными опциями, а также климатической установкой, парктроником, движком, полноприводной системой и функцией предотвращения столкновений.
Габаритные размеры «бюджетной» модели следующие: 4460 х 1850 х 1670 мм, колесная база достигает 2640 мм. Новинка должна составить конкуренцию паркетнику Kia KX5.
В моторном отсеке автомобиля будет располагаться 2,0-литровый атмосферный агрегат, мощность которого 160 л.с. Сочетается с ним 6-скоростная механическая трансмиссия или автомат на 6 ступеней. Привод предлагается полный или передний.
Дебютирует серийный вариант Kia Sportage свежей генерации в апреле на Пекинской автовыставке.
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