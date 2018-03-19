Kia Sportage наградили искусственным интеллектом

«Бюджетный» Kia Sportage наградили системой искусственного интеллекта

Автохолдинг Kia ведет подготовку в премьере «бюджетного» кросса Sportage, предназначенного для рынка Поднебесной.

Отметим, что новый Kia Sportage оснастили новейшим информационно-развлекательным комплексом, управлять которым можно с помощью голоса и укомплектованного функцией искусственного интеллекта на платформе DuerOs от интернет-компания Baidu . С помощью, которого можно будет управлять мультимедийными опциями, а также климатической установкой, парктроником, движком, полноприводной системой и функцией предотвращения столкновений.

Габаритные размеры «бюджетной» модели следующие: 4460 х 1850 х 1670 мм, колесная база достигает 2640 мм. Новинка должна составить конкуренцию паркетнику Kia KX5.

В моторном отсеке автомобиля будет располагаться 2,0-литровый атмосферный агрегат, мощность которого 160 л.с. Сочетается с ним 6-скоростная механическая трансмиссия или автомат на 6 ступеней. Привод предлагается полный или передний.

Дебютирует серийный вариант Kia Sportage свежей генерации в апреле на Пекинской автовыставке.