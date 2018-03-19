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Стали известны детали о новом BMW 4 серии
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Стали известны детали о новом BMW 4 серии 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Появилась информация о новом автомобиле BMW 4.
Разговор пойдет о BMW 2019 430 i. Данная модель будет доступна в трех вариантах исполнения кузова: купе, который больше напоминает седан, четырехдверный Gran Coupe, а также кабриолет.
В новинке можно выделить навигационную систему, а также совокупность датчиков парковки. Для покупателей в бесплатном тестовом режиме доступна на один год платформа Apple CarPlay.
Также в 4 серии установлена система сервиса от BMW. Она позволит с помощью смартфона находить машину, заблокировать или разблокировать ее. Владельцу автомобиля доступны и множество других полезных функций.
В зависимости от типа кузова и комплектации, стоимость новинки стартует с 46 тысяч долларов, включая расходы на доставку автомобиля покупателю. Четырехдверный Gran Coupe обойдется на две тысячи дешевле.
Что же касается кабриолета, его начальная цена составит 53500 S. В среднем же стоимость новинки по сравнению предыдущими представителями 4 серии выросла на 1300 долларов.
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