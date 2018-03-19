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Mitsubishi L200 обзавёлся спецверсией Blackline
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Пикап Mitsubishi L200 обзавёлся спецверсией Blackline 

LiveCars.Ru 3 часа назад
Фото: Mitsubishi
Австралийское подразделение японской компании Mitsubishi официально анонсировало старт продаж особого пикапа Triton Blackline. Во многих странах планеты, включая Россию, этот автомобиль доступен под названием Mitsubishi L200.
В компании отметили, что пикап Mitsubishi Triton Blackline Limited Edition будет выпущен строго ограниченным тиражом. Однако какое именно количество автомобилей в специальной версии поступит в продажу, пока не уточняется.
Известно, что грузовик Mitsubishi Triton Blackline основан на популярной в Австралии модели Triton GLS Double Cab. От обычной модели эксклюзивная новинка отличается дополнительной чёрной отделкой экстерьера.
Согласно данным японского бренда, для специального пикапа Mitsubishi Triton Blackline будет доступно три эксклюзивных оттенка. Это: Black, Starlight (White) и Titanium. Уже в «базе» грузовик получает систему доступа «без ключа» и блокировку заднего дифференциала.
В движение особый пикап Mitsubishi Triton Blackline приводится от такого же двигателя, что и обычный грузовик. Речь идёт о 2,4-литровом дизельном моторе с наддувом, который способен генерировать 133 кВт (180,83 л.с.) и 430 Нм крутящего момента. Система полного привода автомобиля имеет три режима работы 2H, 4H и 4L.
Минимальная цена особого пикапа Mitsubishi Triton Blackline в Австралии — от 43 490 долларов («механика») и от 45 990 долларов («автомат»). По актуальному курсу валют это эквивалентно 1 948 000 и 2 060 000 рублей соответственно. При этом минимальная цена обычного пикапа Mitsubishi Triton GLX Double Cab 4×2 составляет 35 500 долларов (порядка 1 590 000 рублей).
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