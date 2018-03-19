Mercedes показал новый шикарный внедорожник G-класса

Компания Mercedes показала новый «Гелендваген».

Речь идет о модели Mercedes AMG G 63, ролик о которой уже размещен в сети. На нем внедорожник белого цвета представлен на фоне разрядов молнии. Это делает картинку еще более эффектной.

Под капотом у легендарного кроссовера разместился четырехлитровый мотор V8, выдающий мощность в 677 лошадиных сил.

Трансмиссия представляет собой коробку-автомат AMG Speedshift TCT, передающую силу двигателя на все 4 колеса. Подвеска может быть отрегулирована для езды в городе и за его пределами.

Появились и изменения во внешнем виде. Более укрупненная передняя решетка представлена с видоизмененными входами. Стоит также отметить и колесную базу в 22 дюйма, добавляющую автомобилю просвет.

Из новшеств можно также выделить два режима настройки звукового эффекта. Приятное впечатление оставляют значки AMG на кузове и пороги на дверях.

Остается добавить, что новый Mercedes AMG G 63 модельного ряда 2019 года появится в продаже к концу 2019 года. Официальная цена на новинку пока не объявлена.