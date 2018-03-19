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Mercedes показал новый шикарный внедорожник G-класса
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Mercedes показал новый шикарный внедорожник G-класса 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Компания Mercedes показала новый «Гелендваген».
Речь идет о модели Mercedes AMG G 63, ролик о которой уже размещен в сети. На нем внедорожник белого цвета представлен на фоне разрядов молнии. Это делает картинку еще более эффектной.
Под капотом у легендарного кроссовера разместился четырехлитровый мотор V8, выдающий мощность в 677 лошадиных сил.
Трансмиссия представляет собой коробку-автомат AMG Speedshift TCT, передающую силу двигателя на все 4 колеса. Подвеска может быть отрегулирована для езды в городе и за его пределами.
Появились и изменения во внешнем виде. Более укрупненная передняя решетка представлена с видоизмененными входами. Стоит также отметить и колесную базу в 22 дюйма, добавляющую автомобилю просвет.
Из новшеств можно также выделить два режима настройки звукового эффекта. Приятное впечатление оставляют значки AMG на кузове и пороги на дверях.
Остается добавить, что новый Mercedes AMG G 63 модельного ряда 2019 года появится в продаже к концу 2019 года. Официальная цена на новинку пока не объявлена.
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