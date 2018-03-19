Компания опубликовала список комплектаций обновленного Mazda 6

В следующем месяце обновленный седан Mazda 6 будет доступен для заказа с минимальной стоимостью в 21 950 долларов.

Стандартная комплектация Mazda 6 включает двухзонный климат-контроль, дистанционный вход и выход, информационно-развлекательную систему, Bluetooth, круиз-контроль и аудиосистему с шестью динамиками. К которым присоединяется система мониторинга слепых зон, парковочный ассистент, система безопасного торможения, дополнительная светодиодная подсветка и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Mazda 6 2018 модельного года предлагается с дополнительным пакетом i-ActivSense, стоимостью 625 долларов. Благодаря ему клиенты получают адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения о выезде из полосы, противотуманные фары и автоматические стеклоочистители. Обновленный Mazda 6 Touring (от 25 700 долларов), обладает всеми функциями четырехдверного Sport, к которому добавляет 19-дюймовые колесные диски, подогрев передних сидений, шестиступенчатую автоматическую коробку передач. В то время как Grand Touring (от 29 200 долларов) включает звуковую систему Bose, спутниковое радио SiriusXM, навигационную систему, обогреваемые боковые зеркала и регулируемое рулевое колесо. Версия Grand Touring Reserve предлагается с кожаной отделкой, подогревом передних и задних сидений, подогревом руля, вентилируемыми передними сиденьями, спойлером и различными вариантами дисков. Стартовая цена составляет 31 700 долларов США.

Самой дорогой моделью является Signature, которая добавляет отделку из кожи Nappa, деревянные акценты, семидюймовый TFT-дисплей, систему камер заднего вида с углом обзора на 360 градусов и бронзовую решетку радиатора. В зависимости от версии под капотом автомобиля расположится или 2,5-литровый агрегат, выдающий 187 лошадиных сил и 252 Нм крутящего момента, или 2,5-литровый двигатель с турбонаддувом, производящий 250 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента.