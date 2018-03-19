Новый KIA Sportage для Китая: «свежие» фото

Корейская компания KIA Motors готовится вывести на китайский рынок новый компактный вседорожник, созданный по мотивам концепта KIA NP Concept. Автомобиль будет позиционироваться как KIA Sportage следующего поколения.

Напомним, официальная премьера прототипа KIA NP Concept состоялась в прошлом году на мотор-шоу в Гуанчжоу. Совсем недавно в сети появились первые фотографии серийного кросса: изображения были опубликованы на сайте Министерства промышленности КНР.

Теперь же в свободном доступе оказались первые официальные фото модели KIA Sportage новой генерации, построенной по мотивам концепта KIA NP Concept. Автомобиль предназначается для рынка Поднебесной. Стоит напомнить, что в КНР в настоящее время доступен автомобиль прошлого и текущего поколения, под названиями KIA Sportage R и KIA KX5.

Как отмечают наши китайские коллеги, новый KIA Sportage придёт на смену устаревшей модели KIA Sportage R. Визуально новинка практически ничем не отличается от прошлогоднего концепта. По неофициальным данным, машина имеет следующие габариты: длина — 4 460 мм, ширина — 1 850 мм, высота — 1 670 мм. Таким образом, автомобиль оказался больше по всем показателям. Колёсная база — 2 640 мм.

Предположительно, на старте продаж новый KIA Sportage предложат в Китае с 2,0-литровым бензиновым мотором, мощностью 160 лошадиных сил. Трансмиссия — «механика» или «автомат». Будет ли у новинки полный привод 4х4, пока неизвестно.

Ориентировочно, в список оснащение нового KIA Sportage войдёт система предотвращения фронтального столкновения, система автоматической парковки, панорамная крыша, мультимедиа-система с 8-дюймовым сенсорным монитором и голосовым управлением, а также другие «фишки».

Известно, что новый KIA Sportage для КНР будет собираться на мощностях СП KIA-Dongfeng. Мировая презентация новинки должна состояться 17 апреля 2018 года.