Топовый Mercedes-AMG G63 во всей красе на видео

До того, как Mercedes представил новое поколение «Гелендваген», ходило множество слухов о том, что легендарный вседорожник может лишиться львиной доли своей брутальности и бескомпромиссности в угоду комфорту и экономичности. К счастью, слухи остались слухами и в итоге никакого ущерба тем характеристикам, за которые мы и любим G-Class, нанесено не было.

А спустя месяц после дебюта нового G-Class 2018 в свет вышла его флагманская модификация G63 AMG и на «бумаге» его задатки вполне сопоставимы с нашими ожиданиями. Теперь же, когда все карты раскрыты, маркетологи Mercedes приступили к следующему этапу своей работы — им нужно заставить возжелать AMG G63 даже тех, кто ранее не был расположен к сугубо-утилитарным «Гелендваген» прошлых поколений.

Экземпляр AMG G63 на видео выглядит просто фантастически с салоном в белой коже, а фоновые накатывающие облака, хлещущий дождь и сверкающие молнии словно сопровождают рождение олимпийского бога. Да, это не просто «повозка», на которой удобно отправиться в "Ашан" на еженедельную закупку — тут все, от колесных дисков и до вертикальных лезвий решетки радиатора, буквально кричит о мощности, производительности и динамике.

https://youtu.be/UBqfx8XAEpo

Хотя это G-Class в новом кузове, под его капотом рычит хорошо знакомый нам 4.0 V8 битурбо, развивающий 577 л.с. мощности и 850 Ньютон-метров крутящего момента. Это больше, чем у Nissan GT R и предыдущего G63, а значит, задача «догнать и перегнать» для нового «Гелендвагена» AMG выполнена. Мощность двигателя безжалостно бросается на все четыре колеса посредством фирменного 9-ступенчатого «автомата» AMG Speedshift TCT с эмуляцией ручного режима и подрулевыми лепестковыми переключателями.

Модифицированная специалистами AMG система полного привода 4MATIC способна отдавать лишь 6% крутящего момента на задние колеса, а доработанная подвеска с адаптивными регулируемыми амортизаторами в базе мгновенно настраивается на максимальную эффективность на бездорожье или скоростную трассу.

Кроме стандартной для всех современных моделей AMG решетки радиатора «Panamericana» G63 от «штатских» G-Class 2018 отличают расширенные под 22-дюймовые диски колесные арки и эксклюзивный «передок» с увеличенными зонами воздухозабора для обдува мощного мотора. Уникальная на внедорожнике и активная выхлопная система с выводом патрубков под бортами, а не сзади, и двумя возможными типами звука. Также в наличии хромированные молдинги и красные тормозные суппорты.

Новый Mercedes-AMG G63 — бесспорно удивительная машина и этот промо-ролик точно заставит многих состоятельных автолюбителей задуматься о покупке внедорожника, однако цена G63 2018 года пока не была объявлена официально.