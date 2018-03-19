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Audi подтверждает четырехдверный e-Tron GT
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Audi подтверждает четырехдверный e-Tron GT 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Немецкий производитель подтвердил, что флагманская электрическая модель e-Tron GT прибудет ближе к 2020 году.
Audi сделала указанное заявление на своей ежегодной пресс-конференции, где также сообщила, что к 2025 году новый e-Tron GT возглавит линейку более 20 электрифицированных моделей. «Мы очень хорошо интерпретируем спортивность с помощью нашего полностью электрического e-tron GT» — сказал Руперт Штадлер, председатель правления Audi, и добавил, что в будущем компания не планирует сходить с выбранного пути.
Серийное производство e-Tron GT будет запущено в начале 2020 года на площадке Böllinger Höfe в Неккарзульме, Германия. Также в течении нынешнего года Audi выпустит электрический внедорожник e-Tron, представленный в рамках Женевского автосалона. Автомобиль постоят на предприятии в Брюсселе, при этом производство следующего поколения A1 перенесут на завод Martorell Seat, а Q3 — в Венгрию.
Ожидается, что предстоящий Audi e-Tron GT составит серьезную конкуренцию Tesla Model S.
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