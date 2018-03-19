«Альтернативный» Kia Sportage показан на новых фотографиях

Редакция Daily-Motor.Ru уже сообщала о планах компании Kia по выпуску для китайского авторынка альтернативной, бюджетной версии кроссовера Sportage. В качестве предвестника этой модели выступает концепт-кар NP, дебютировавший в рамках автосалона в Гуанчжоу в ноябре 2017 года.

Отметим, что сейчас в КНР продается два последних поколения Sportage — предыдущее и нынешнее. Первое именуется как Sportage R, а второе носит название KX5. Новый «бюджетный» кроссовер «Киа» призван заменить уже устаревший Sportage R, правда исключительно в Китае.

С точки зрения дизайна новый китайский «паркетник» практически не отличается от прототипа, показанного в прошлом году. Автомобиль построен на архитектуре Sportage R (в России «Спортаж»).

Габаритные размеры новинки окажутся следующими: длина — 4460 мм (+10 мм), ширина — 1850 мм (+5 мм), высота — 1670 мм (+10 мм). Колесная база — 2640 мм.

Первоначально новинка, призванная заменить Sportage R, будет продаваться с 2-литровым бензиновым атмосферным мотором на 160 лошадиных сил, сочетающимся с 6-ступенчатой МКПП или автоматической коробкой.

На фото: приборная панель альтернативного Kia Sportage для Китая

Экран мультимедийной системы новинки

В оснащение альтернативного «Спортэйдж» для Китая войдут: «мультимедийка» с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и возможностью голосового управления, панорамный люк, автопарковщик, система удержания в пределах полосы движения и многое другое.

Сборка кроссовера будет вестись на мощностях совместного предприятия Kia и Dongfeng. Презентация новинки состоится 17 апреля 2018 года.