Ещё
«Альтернативный» Kia Sportage показан на новых фотографиях
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Альтернативный» Kia Sportage показан на новых фотографиях 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Редакция Daily-Motor.Ru уже сообщала о планах компании Kia по выпуску для китайского авторынка альтернативной, бюджетной версии кроссовера Sportage. В качестве предвестника этой модели выступает концепт-кар NP, дебютировавший в рамках автосалона в Гуанчжоу в ноябре 2017 года.
Отметим, что сейчас в КНР продается два последних поколения Sportage — предыдущее и нынешнее. Первое именуется как Sportage R, а второе носит название KX5. Новый «бюджетный» кроссовер «Киа» призван заменить уже устаревший Sportage R, правда исключительно в Китае.
С точки зрения дизайна новый китайский «паркетник» практически не отличается от прототипа, показанного в прошлом году. Автомобиль построен на архитектуре Sportage R (в России «Спортаж»).
Габаритные размеры новинки окажутся следующими: длина — 4460 мм (+10 мм), ширина — 1850 мм (+5 мм), высота — 1670 мм (+10 мм). Колесная база — 2640 мм.
Первоначально новинка, призванная заменить Sportage R, будет продаваться с 2-литровым бензиновым атмосферным мотором на 160 лошадиных сил, сочетающимся с 6-ступенчатой МКПП или автоматической коробкой.
На фото: приборная панель альтернативного Kia Sportage для Китая
Экран мультимедийной системы новинки
В оснащение альтернативного «Спортэйдж» для Китая войдут: «мультимедийка» с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и возможностью голосового управления, панорамный люк, автопарковщик, система удержания в пределах полосы движения и многое другое.
Сборка кроссовера будет вестись на мощностях совместного предприятия Kia и Dongfeng. Презентация новинки состоится 17 апреля 2018 года.
Daily-Motor: последние новости
В Китае представлен новый электромобиль Urano мощностью 700 л.с. Nissan рассказал о своем новом кроссовере Определены самые популярные автомобили с пробегом в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу16
Новый Suzuki Swift покорил Индию
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?6
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля7
Mitsubishi L200 обзавёлся спецверсией Blackline1
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение