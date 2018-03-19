Ещё
Maybach разрабатывает роскошный внедорожник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Maybach разрабатывает роскошный внедорожник 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Maybach разрабатывает большой внедорожник, который будет построен на основе Mercedes-Benz GLS, сообщило британское издание Autocar.
Желание немцев выйти в сегмент люксовых внедорожников понятно — спрос в этом сегменте растет, да и конкурентов с каждым годом все больше и больше. Уже сейчас продается Bentley Bentayga, скоро появится Rolls-Royce Cullinan. Поэтому Maybach тоже хочет получить свою часть пирога с нового рынка.
Главное отличие внедорожника Maybach от Mercedes-Benz GLS будет заключаться в роскошной отделке салона. Кроме того, новинка получит иной дизайн: не только владелец, но и все окружающие должны знать, что это Maybach, а не обычный GLS.
Не исключено, что концепт большого внедорожника Maybach будет показан уже в апреле этого года на автосалоне в Пекине, однако серийную машину стоит ждать не раньше осени.
Южный автомобиль: последние новости
Toyota опубликовала первое фото нового RAV4 АВТОВАЗ выпустит самый доступный биотопливный седан Кабриолет Mercedes-Maybach за 28 млн рублей привезли в Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу16
Новый Suzuki Swift покорил Индию
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?6
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля7
Mitsubishi L200 обзавёлся спецверсией Blackline1
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение