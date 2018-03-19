Maybach разрабатывает роскошный внедорожник

Maybach разрабатывает большой внедорожник, который будет построен на основе Mercedes-Benz GLS, сообщило британское издание Autocar.

Желание немцев выйти в сегмент люксовых внедорожников понятно — спрос в этом сегменте растет, да и конкурентов с каждым годом все больше и больше. Уже сейчас продается Bentley Bentayga , скоро появится Rolls-Royce Cullinan. Поэтому Maybach тоже хочет получить свою часть пирога с нового рынка.

Главное отличие внедорожника Maybach от Mercedes-Benz GLS будет заключаться в роскошной отделке салона. Кроме того, новинка получит иной дизайн: не только владелец, но и все окружающие должны знать, что это Maybach, а не обычный GLS.

Не исключено, что концепт большого внедорожника Maybach будет показан уже в апреле этого года на автосалоне в Пекине, однако серийную машину стоит ждать не раньше осени.