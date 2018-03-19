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Тюнеры представили улучшенный Lamborghini Huracan
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Тюнеры представили улучшенный Lamborghini Huracan 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Американское тюнинг-ателье 1016 Industries решило доработать итальянский суперкар, установив на него свой комплект из углеродного волокна. Таким образом, Lamborghini Huracan получил передний спойлер, боковые юбки и задний диффузор из карбона. Все элементы, которыми был дополнен автомобиль, специалисты разработали и спроектировали полностью самостоятельно.
Под изменения попал и двигатель модели. В то время как стандартный вариант 5,0-литрового атмосферного агрегата обеспечивает 610 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента, модернизированный мотор от 1016 Industries генерирует до 640 лошадиных сил и 607 Нм крутящего момента. Кроме этого уникальный ECU (блок управления двигателем в автомобиле) повышает реакцию дроссельной заслонки, скорость переключения передач и управление тягой. Стандартная комплектация Lamborghini Huracan от 1016 Industries включает 20— и 21-дюймовые колесные диски, разместившиеся спереди и сзади соответственно.
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