Porsche инвестирует 6 млрд евро в разработку электрокаров

Компания Porsche намерена вложить существенную часть своих доходов в разработки электрокаров. В нынешнем году немецкий автопроизводитель выпустит на рынок свой первый электромобиль, модель Porsche Mission-E.

В прошлом году Porsche реализовал на мировом авторынке 246 375 машин, на 4% больше, чем за предыдущий год. Выручка от продажи выросла до 23,5 млрд евро, операционная выручка составила 4,1 млрд евро, а операционная маржа достигла 17,6% (рост на 0,4 процентных пункта).

План развития Porsche предусматривает увеличение инвестиций в разработку новых технологий. К 2022 году размер инвестиций в сферу электромобилей достигнет 6 млрд евро, отмечают в Porsche. Эти средства позволят разработать новые модели на базе электрокара Porsche Mission-E, а также создать гибриды и электрокары на основе уже существующих моделей Porsche. Продажи Porsche Mission-E, которые стартуют в этом году, будут стимулировать рост объемов реализации немецкой марки. В последующие годы автопроизводитель планирует выпустить модификацию Porsche Mission-E Cross Turismo, а также версию электрокроссовера, прототип которого был представлен недавно на женевской автовыставке.

Напомним, что, согласно данным «Автостат Инфо», в России был продан 251 автомобиль Porsche в феврале 2018 года. Это на 25% ниже уровня продаж за февраль прошлого года (336 авто).