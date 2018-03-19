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Тюнеры доработали пикап Mercedes X-Class
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Тюнеры доработали пикап Mercedes X-Class 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Польское тюнинг-ателье Carlex Design создало две версии пикапа Mercedes X-Class: для города (Urban) и бездорожья (Off-Road). Каждая из модификаций Exy будет выпущена тиражом 999 экземпляров.
В городском исполнении Urban автомобиль комплектуется 22-дюймовыми колёсными дисками, заниженной подвеской, карбон-керамическими тормозами, спортивными сиденьями Recaro, крышкой грузовой платформы и специальным аэродинамическим пакетом. Интерьер автомобиля отделан красной кожей и карбоновыми вставками.
Модификация для офф-роуда получила лифтованную подвеску и «злые» покрышки в сочетании с дополнительным светом на крыше, расширителями колёсных арок, лебёдкой, а также массивной защитой порогов и моторного отсека. Отдельно покупателям предлагается электронный усилитель звука выхлопа. Салон Mercedes X-Class в версии Off-Road отделан чёрной кожей и сдобрен глянцевыми вставками.
Напомним, пикап Mercedes-Benz X-Class создан на платформе Nissan Navara. В движение автомобиль приводится мотором V6 мощностью 258 л. с. или 2,3-литровым 163-сильным или 190-сильным турбодизелем. В нашей стране автомобиль доступен по цене от 2 899 000 рублей.
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