Peugeot 3008 и Opel Grandland X будут собирать в Намибии

Автомобильный концерн PSA подписал инвестиционное соглашение с правительством Намибии по сборке автомобилей марок Opel Peugeot . Подписанный договор является частью плана автогигант, известный под названием «Push to Pass».

Согласно заявлению концерна PSA, на мощностях совместного предприятия в Намибии будут производиться модели Peugeot 3008 и Opel Grandland X. Напомним, что оба кроссовера построены на одной платформе.

Как рассказали представители PSA, первые «внедорожники» Peugeot 3008 и Opel Grandland X сойдут с конвейера завода в Намибии во второй половине 2018 года. Помимо локализации производства автомобилей, новое совместное предприятие позволит создать новые рабочие места.

Выступая перед журналистами, руководство альянса PSA отмечает:

«Эти инвестиции в Намибии являются частью долгосрочной стратегии PSA по увеличению продаж в Африке и на Ближнем Востоке с использованием миллиона автомобилей в 2025 году. Этот новый потенциал будет служить региональным рынкам с продуктами в соответствии с ожиданиями клиентов Opel и Peugeot».

Не исключено, что в дальнейшем на мощностях совместного предприятия будут собирать и другие модели концерна PSA.