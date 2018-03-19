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Мощнейшая «семерка» BMW посоревновалась в разгоне со 174-килограммовым спортбайком
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Мощнейшая «семерка» BMW посоревновалась в разгоне со 174-килограммовым спортбайком 

Motor.ru 49 минут назад
Фото: Motor.ru
Самую мощную и быструю версию седана BMW 7 серии текущего поколения — M760Li XDrive, сравнили в гонке по прямой с мотоциклом Ducati Panigale V4S. Ролик с заездом размещен на канале CarWow на YouTube.
BMW M760Li xDrive оснащается 609-сильным бензиновым двигателем V12 рабочим объемом 6,6 литра. С места до ста километров в час седан разгоняется за 3,7 секунды. Спортбайк комплектуется четырехцилиндровым двигателем, отдача которого составляет 214 лошадиных сил и 124 Нм крутящего момента. Сухая масса Ducati равна всего 174 килограммам.
Это не первый случай, когда в CarWow сравнивают автомобиль со спортбайком. В январе было опубликовано видео с заезда, в котором приняли участие гибридный суперкар Honda NSX и мотоцикл Honda CBR1000RR Fireblade.
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