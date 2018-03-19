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Китайский кроссовер Changhe Q7 выходит на местный рынок
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Китайский кроссовер Changhe Q7 выходит на местный рынок 

Wroom.ru 39 минут назад
Фото: Wroom.ru
Китайский концерн BAIC начинает продажи на местном рынке нового кроссовера марки Changhe. Автомобиль получил индекс Q7, хорошо знакомый по одной из моделей "Ауди".
Changhe Q7 длиной 4,66 метра будет предлагаться как в пятиместном, так и в семиместном вариантах. Машина оригинальный угловатый дизайн, а центральное место в салоне занимает большой вертикальный дисплей мультимедийной системы.
Полноприводной версии, как и у многих других китайских «паркетников», у Changhe Q7 нет — автомобиль предлагается только в переднеприводном исполнении. Под капотом стоит лицензионный бензиновый турбомотор Mitsubishi: при объёме 1,5 литра он развивает 150 сил. Он может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.
Цены на кроссовер начинаются с отметки 96,6 тысяч юаней, что соответствует примерно 880 тысячам рублей по текущему курсу.
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