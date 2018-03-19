Китайский кроссовер Changhe Q7 выходит на местный рынок

Китайский концерн BAIC начинает продажи на местном рынке нового кроссовера марки Changhe. Автомобиль получил индекс Q7, хорошо знакомый по одной из моделей " Ауди ".

Changhe Q7 длиной 4,66 метра будет предлагаться как в пятиместном, так и в семиместном вариантах. Машина оригинальный угловатый дизайн, а центральное место в салоне занимает большой вертикальный дисплей мультимедийной системы.

Полноприводной версии, как и у многих других китайских «паркетников», у Changhe Q7 нет — автомобиль предлагается только в переднеприводном исполнении. Под капотом стоит лицензионный бензиновый турбомотор Mitsubishi : при объёме 1,5 литра он развивает 150 сил. Он может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.

Цены на кроссовер начинаются с отметки 96,6 тысяч юаней, что соответствует примерно 880 тысячам рублей по текущему курсу.