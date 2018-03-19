McLaren 570GT получил специальную версию MSO Black Collection

McLaren Special Operations (MSO) решила немного преобразить нынешнюю спортивную модель 570GT, представив роскошный вариант исполнения, под названием MSO Black Collection. Ожидается, что специальная версия будет выпущена ограниченным тиражом — всего 100 экземпляров отправятся к новым владельцам, готовым выложить за машину порядка 251 154 долларов США. Поставки автомобилей начнутся этим летом.

Пересмотренный McLaren 570GT получает уникальную окраску Carbon Black, новые колесные диски Gloss Black Diamond с черными суппортами и углеродными керамическими тормозами. Внутри черная тематика продолжается благодаря использованию кожи Jet Black, а также акцентов из Carbon Black Alcantara на центральной консоли, рулевом колесе и динамиках. Обогреваемые спортивные сидения получают обивку из полуанилиновой кожи (Semi-Aniline) и уникальные нашивки логотипа MSO. К прочим особенностям новинки относится панорамная крыша и пакет обновления GT, включающий камеру заднего вида и аудиосистему Bowers&Wilkins с 12 динамиками.

«Черный — это цвет, связанный с элегантностью, властью и авторитетом, в то же время окруженный неким загадочным видом», — заявил директор по дизайну McLaren Роб Мелвилл. «Конечный результат остается верным роскошной природе 570GT» — добавил он и подчеркнул, что компании удалось еще больше расширить характер спортивного автомобиля, дополнив его множеством опций, которые в любом случае придутся по вкусу будущим владельцам машины.