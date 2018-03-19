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McLaren 570GT получил специальную версию MSO Black Collection
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McLaren 570GT получил специальную версию MSO Black Collection 

Auto.Today 30 минут назад
Фото: Auto.Today
McLaren Special Operations (MSO) решила немного преобразить нынешнюю спортивную модель 570GT, представив роскошный вариант исполнения, под названием MSO Black Collection. Ожидается, что специальная версия будет выпущена ограниченным тиражом — всего 100 экземпляров отправятся к новым владельцам, готовым выложить за машину порядка 251 154 долларов США. Поставки автомобилей начнутся этим летом.
Пересмотренный McLaren 570GT получает уникальную окраску Carbon Black, новые колесные диски Gloss Black Diamond с черными суппортами и углеродными керамическими тормозами. Внутри черная тематика продолжается благодаря использованию кожи Jet Black, а также акцентов из Carbon Black Alcantara на центральной консоли, рулевом колесе и динамиках. Обогреваемые спортивные сидения получают обивку из полуанилиновой кожи (Semi-Aniline) и уникальные нашивки логотипа MSO. К прочим особенностям новинки относится панорамная крыша и пакет обновления GT, включающий камеру заднего вида и аудиосистему Bowers&Wilkins с 12 динамиками.
«Черный — это цвет, связанный с элегантностью, властью и авторитетом, в то же время окруженный неким загадочным видом», — заявил директор по дизайну McLaren Роб Мелвилл. «Конечный результат остается верным роскошной природе 570GT» — добавил он и подчеркнул, что компании удалось еще больше расширить характер спортивного автомобиля, дополнив его множеством опций, которые в любом случае придутся по вкусу будущим владельцам машины.
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