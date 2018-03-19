Рестайлинг «Лады Гранты»: опубликованы новые фото

Сайт Drom.ru опубликовал новые «шпионские» фотографии прототипов рестайлингового седана " Лада Гранта ". Снимки сделаны в Тольятти.

Премьера рестайлинговой «Гранты» состоится на Московском автосалоне в конце августа, вскоре после выставки модель должна поступить в продажу. Автомобиль получит новое оформление передка в стиле «Весты» и иной дизайн задней части кузова: задний номерной знак теперь будет размещаться не на бампере, а в нише на крышке багажника.