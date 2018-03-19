Рестайлинг «Лады Гранты»: опубликованы новые фото 

Сайт Drom.ru опубликовал новые «шпионские» фотографии прототипов рестайлингового седана "Лада Гранта". Снимки сделаны в Тольятти.
Премьера рестайлинговой «Гранты» состоится на Московском автосалоне в конце августа, вскоре после выставки модель должна поступить в продажу. Автомобиль получит новое оформление передка в стиле «Весты» и иной дизайн задней части кузова: задний номерной знак теперь будет размещаться не на бампере, а в нише на крышке багажника.
По предварительной информации, в этом году АвтоВАЗ также обновит «Калину» и, возможно, переименует эту модель в «Гранту». Если это произойдёт, то у рестайлинговой «Гранты» будет четыре типа кузова — седан, хэтчбек, лифтбек и универсал.