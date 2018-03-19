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Названы сроки появления в РФ нового Range Rover Evoque
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СМИ назвали сроки появления в России нового Range Rover Evoque 

Авторамблер 5 часов назад
Фото: Авторамблер
Премьера второй генерации Evoque запланирована на осень 2018 года — она состоится в рамках Парижского автосалона. До российских дилеров кроссовер доберется к весне 2019 года, сообщает портал "Колеса.ру". В разговоре с "Авторамблером" представитель компании эту информацию не подтвердил, но и не опроверг, сославшись на корпоративную политику бренда.
Уже известно, что новый Evoque "переедет" на модернизированную платформу D8 и породнится с новинкой Velar. Например, он получит схожее оформление салона и сразу три дисплея.
Ранее в компании заявляли, что следующее поколение модели лишится трехдверной версии из-за того, что такая конфигурация не пользуется большим спросом. SUV предложат с моторами семейства Ingenium — двухлитровыми с диапазоном мощности от 150 до 300 "сил". Кроме того, в продажу поступит гибридный Evoque, в состав силовой установки которого войдет трехцилиндровый турбодвигатель объемом 1,5 литра.
Следом за обычным Evoque появится открытая версия со складывающейся крышей.
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