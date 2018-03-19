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Новый седан Kia засветился без камуфляжа
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Новый седан Kia K900 засветился без камуфляжа 

Auto.Today 16 часов назад
Фото: carscoops.com
В то время как южнокорейская компания продолжает дразнить публику все новыми эксклюзивными фотографиями предстоящего Kia K900, в сети появились уникальные изображения долгожданной модели без малейшего слоя камуфляжа. Ожидается, что официальная премьера седана состоится в рамках автосалона в Нью-Йорке в конце этого месяца.
Новая роскошная флагманская модель была замечена читателем форума Bobaedream, который ехал на платформе где-то в Южной Корее. В отличие от более стильного Stinger, новый Kia K900 использует достаточно зрелый и элегантный дизайн, представленный в недавних эскизах.
При этом интерьер автомобиля становится более современным и получает 12-дюймовую информационно-развлекательную систему, цифровую приборную панель и множество уместных акцентов их высококачественной кожи, дерева и алюминия. Т  акже K900 использует специальные датчики приближения: элементы к которых прикасается водитель — освещаются.
Роскошный седан Kia разделит платформу с Genesis, и будет предлагаться с 3,3-литровым V6, обеспечивающим 365 лошадиных сил, и 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 420 лошадиных сил. Оба двигателя соединят с автоматической коробкой передач с 10 скоростями.
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