Новый седан Kia засветился без камуфляжа

Новый седан Kia K900 засветился без камуфляжа

В то время как южнокорейская компания продолжает дразнить публику все новыми эксклюзивными фотографиями предстоящего Kia K900, в сети появились уникальные изображения долгожданной модели без малейшего слоя камуфляжа. Ожидается, что официальная премьера седана состоится в рамках автосалона в Нью-Йорке в конце этого месяца.

Новая роскошная флагманская модель была замечена читателем форума Bobaedream, который ехал на платформе где-то в Южной Корее. В отличие от более стильного Stinger, новый Kia K900 использует достаточно зрелый и элегантный дизайн, представленный в недавних эскизах.

При этом интерьер автомобиля становится более современным и получает 12-дюймовую информационно-развлекательную систему, цифровую приборную панель и множество уместных акцентов их высококачественной кожи, дерева и алюминия. Т акже K900 использует специальные датчики приближения: элементы к которых прикасается водитель — освещаются.

Роскошный седан Kia разделит платформу с Genesis, и будет предлагаться с 3,3-литровым V6, обеспечивающим 365 лошадиных сил, и 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 420 лошадиных сил. Оба двигателя соединят с автоматической коробкой передач с 10 скоростями.