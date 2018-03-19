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Компания Audi раскрывает подробности технологий «умных» светофоров
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Компания Audi раскрывает подробности технологий «умных» светофоров 

Auto.Today 15 часов назад
Фото: Auto.Today
Ранее появилась информация, что немецкая компания научит свои автомобили «общаться» со светофорами и распознавать, когда же на устройство поменяет свет. Теперь же Audi решила более подробно рассказать о предлагаемых инновациях.
Более 600 перекрестков в округе Колумбия оснащены технологией «smart city» (в переводе означающая — умный город), что позволяет сети светофоров подключаться к системе Audi-Vehicle-to-Infrastructure (V2I). Таким образом, в некоторых автомобилях Audi будет выводится информация о том, когда же на ближнем перекрестке загорится зеленый свет.
«Эта инициатива представляет собой новаторство, которое имеет решающее значение для нас, в продвижении программы безопасности движения Vision Zero», — заявил мэр Мюриэль Боустер и добавил, что город ожидает развития подобных технологий, которые позволят обеспечить повышенную безопасность дорожного движения. В это же время президент Audi of America Скотт Кеох отметил, что технологии V2I помогают значительно снизить нагрузку на водителя и являются очень важными для компании.
Отмечается, что предлагаемая функция «Time-to-Green» в реальном времени получает сигналы от светофоров (в силу высокоскоростного 4G LTE-соединение) и тогда, когда горит красный свет, она сообщает автомобилю сколько осталось времени до его переключения.
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