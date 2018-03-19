Секретные автомобили госбезопасности СССР

Период холодной войны ознаменовался жестоким противостоянием двух спецслужб, американской ЦРУ и советской КГБ. Но если американцы могли похвастать достаточно неплохим парком разнообразной техники, то русским спецслужбам пришлось в срочном порядке разрабатывать спецсредства практически с нуля. Надо сказать, советские конструкторы справились с задачей идеально, создав целый ряд уникальных автомобилей, которыми пользовалось не одно поколение агентов.

ЗИЛ-41072 Скорпион

Пятиместный автомобиль сопровождения был создан конструктором А. Н. Горчаковым специально для охранной службы Кремля. ЗИЛ-41072, прозванный «Телохранителем» получился своеобразным броневиком, способным развивать скорость в 190 км/ч и без особых проблем отбрасывать с дороги тяжелые препятствия. В крыше имелся специальный бронированный люк для автоматчика, заднее стекло откидывалось и превращалось в защиту для стрелков.

Волга ГАЗ-23 Это один из наиболее удачных автомобилей КГБ. Волга ГАЗ-23 так понравилась оперативникам, что с 1962 по 1970 годы было выпущено более шести сотен машин. Под капот устанавливался усиленный советский двигатель V-8 объемом 5,5 литров и мощностью 196 л.с. Главной особенностью автомобиля была автоматическая коробка передач и возможность включать фары по одной, что в темноте позволяло визуально менять конфигурацию машины.

ГАЗ-24-25 Сотрудники КГБ окрестили машинку «догонялкой» за способность разогнаться до 100 км/ч всего за 15 секунд. Мощный автомобиль получил усиленную бортовую броню, характерно низкую посадку, особые запоры капота и багажника и необычную систему номерных знаков, позволяющую сменить номер прямо из салона.

ГАЗ М-20 С виду — самая обычная «Победа», да машина и задумывалась неприметной. КГБ заказало модифицированный вариант удачного автомобиля Горьковскому автозаводу, и в 1955 году ГАЗ М-20Г был готов. Мощный мотор, гидромеханическая трансмиссия, огромный топливный бак и, конечно, полный комплект спецсвязи внутри. Машинка получилась быстрая, вот только тяжелая и плохо управляемая.

ГАЗ-13 «Черный доктор»

Кортежам высокопоставленных лиц требовался и личный автомобиль скорой помощи. Само собой, обычный микроавтобус рассматривать даже не стали: конструкторы Рижского автобусного завода собрали особый ГАЗ-13, «Черный доктор». Автомобили оснащались полным комплектом медоборудования, укрепленными бронестеклами и спецсигналами. «Черный доктор» использовался не только в кортежах, но и для комфортной доставки высокопоставленных пациентов из Кремля в ЦКБ.