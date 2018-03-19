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Range Rover анонсировал обновленную модель Land Rover Defender
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Range Rover анонсировал обновленную модель Land Rover Defender 

Car.ru 15 часов назад
Фото: Car.ru
Производитель Range Rover анонсировал новое авто.
Кроме того, появились в сети уже некоторые шпионские снимки. Как обычно, в большинстве случаев автомобиль предстал на них в замаскированном варианте. Итак, что же известно о новом Defender.
В нем также остался двигатель V8. Кроме того, некоторые черты кузова перешли по наследству от других моделей. Имеются также слухи о том, что новинка может стать полностью электрической. Правда это или нет, покажет время.
В рамках Женевского автосалона с журналистами пообщался руководитель дизайнерской студии Land Rover Ричард Вулли. Он отметил, что хотя новинка не отступит от уже привычных для потребителей принципов, это будет совершенно иная машина.
Вулли также добавил, что хотел видеть ее уже на автошоу в Детройте, проходившем в январе этого года.
Вместе с тем, дизайнер уверен, что у нового поколения Defender есть все для того, чтоб автомобиль в своем сегменте (G-класс) занял одно из лидирующих мест.
Ожидается, что полноценный показ пройдет в конце 2018 года в рамках мероприятий, посвященных 70-ти летию бренда Land Rover. Будет продемонстрировано несколько версий, отличающихся между собой колесными базами и дизайном кузова.
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